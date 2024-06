Ecco l'ex sindaco Festa al seggio di via Scandone: ha votato poco dopo le 7 L'ex primo cittadino ai domiciliari aveva avuto l'ok dal gip: si è recato da solo e senza scorta

E' arrivato di buon'ora al seggio per votare l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che aveva avuto l'ok dal Gip del tribunale Giulio Argenio.

L'ex primo cittadino, ai domiciliari dal 18 aprile scorso, in completo abito blu e l'immancabile sorriso ha varcato la soglia della sezione 22 in via Scandone quando erano passate da poco le sette, poco dopo dunque l'apertura ufficiale del seggio.

Festa è parso tranquillo, ha scambiato qualche battuta con il presidente di seggio e ha salutato le altre persone che si trovavano all'interno dell'edificio scolastico.

L'ex sindaco è arrivato da solo e dopo pochi minuti, conclusa rapidamente l'operazione di voto, è tornato presso la sua abitazione situata a poca distanza dal seggio elettorale.