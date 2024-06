Geolier manda un video messaggio ai genitori di Roberto Bembo Il processo proseguirà il prossimo dieci luglio

di Paola Iandolo

"Un abbraccio ai genitori di Roberto". Poche parole, ma cariche di significato quelle che il rapper napoletano ha dedicato ai genitori di Roberto, il 21enne di Mercogliano, colpito da tre coltellate - rivelatesi mortali - a capodanno del 2023 nei pressi di un noto bar di Mercogliano. A condividere il messaggio di affetto inviato dal rapper, la mamma del giovane deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Moscati di Avellino, dopo dieci giorni di agonia.

Il memorial "Roberto Bembo"

Solo da qualche giorno si è chiuso anche il memorial organizzato dai suoi amici per non dimenticare Bembone. Il memorial si è svolto presso la struttura del Mercurio Sporting Club. Domenica 9 giugno le fasi finali del torneo e le premiazioni in ricordo del giovane, ucciso al culmine di una lite per questioni di viabilità.

Il processo

A processo sono finiti i fratelli Luca e Daniele Sciarrillo e quello che è ritenuto dagli inquirenti l'esecutore materiale del delitto, Nico Iannuzzi. Il processo per loro continuerà il prossimo dieci luglio.