Avellino, torna il freddo artico: temperature sotto zero e gelate in Irpinia Le previsioni dell'Osservatorio di Montevergine: alle ore 7.15 termometro a -2.8°

Come previsto da ieri pomeriggio in Irpinia è entrata in scena una massa d’aria di origine artica, che darà luogo ad una significativa flessione delle temperature. "Oggi è prevista una temperatura di -5°C ad una quota di circa 1450 m s.l.m.

L’arrivo dell’aria fredda è stato annunciato da rovesci di pioggia sparsi e sono possibili brevi nevicate a quote di media-alta montagna". Così gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine annunciano il brusco calo di temperature in atto in provincia di Avellino. A quota 1280 metri sul Partenio alle ore 7.15 di oggi il termometro segna -2.8°.

Sul territorio irpino, sono entrate in azione correnti di fredde di provenienza nord-orientale, che hanno dato vita a brevi fenomeni di instabilità e ad un sensibile calo delle temperature. I venti di freddi da nord-est la faranno da padroni sia domani sia martedì.

Previsioni per oggi Lunedì 07 Aprile 2025:

si prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata. Al primo mattino, gelate potranno interessare le aree montuose, dove il termometro sarà al di sotto dello zero al di sopra dei 1000 m.. Temperature: in calo. Venti: moderati o tesi da nord-est, con raffiche fino a 90-100 km/h nel baianese, nel Vallo di Lauro e nel montorese.

Previsioni per domani, Martedì 08 Aprile 2025:

è prevista una generale alternanza tr ampie schiarite e locali banchi nuvolosi, che al mattino interesseranno soprattutto le aree più orientali del territorio, nel pomeriggio quelle occidentali. Al primo mattino, non mancheranno gelate nelle aree montuose e nella Valle del Calore. Temperature minime in ulteriore calo, massime in tenue rialzo. Venti: in genere moderati da nord-est, con rinforzi al primo mattino nelle aree appenniniche, tendenti ad indebolirsi nel corso della serata.