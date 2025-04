Avellino: il giusto entusiasmo in città, subito testa al Monopoli Torre dell'Orologio che si colora di verde in chiusura di un weekend oltremodo prezioso per i lupi

Una squadra consapevole della propria forza, che non ha accusato il colpo subito al minuto 8 con il gol di Lunetta, che ha trovato in pochi secondi il pari con una giocata splendida aperta dal controllo-assist sontuoso di Sounas per Patierno da conclusione splendida al volo col piede debole per il secondo palo al 12' e che al 61' sulla giocata costruita da Cancellotti sull'out destro ha finalizzato di nuovo con Patierno, implacabile con doppietta decisiva al "Massimino": l'Avellino ha vinto a Catania lanciando un grandissimo segnale alla rivale Cerignola per la promozione diretta. Come nello scorso weekend i lupi hanno rinnovato il +2 sull'Audace dopo il -1 momentaneo determinato dalla vittoria degli ofantini. Al successo degli avversari diretti per il primo posto finale è corrisposto ulteriormente la vittoria biancoverde in un big match. Dal derby col Benevento alla trasferta di Catania senza tifosi al seguito: al gol subito la squadra di Biancolino ha risposto con decisione e forza senza perdere di vista l'obiettivo del gruppo dal punto di vista tattico e caratteriale.

Gestione del ritmo e dell'obiettivo finale

Le rotazioni sono in controllo dello staff che ha fronteggiato l'uscita di scena di D'Ausilio nel primo tempo. Il 4-2-3-1 nella ripresa si conferma come risorsa anche nella gestione e non solo per il cambio di passo alla ricerca del gol. Tutti i calciatori risultano coinvolti e pronti all'uso con il giusto entusiasmo che anche la città sembra vivere. Dalla carica al "Partenio-Lombardi" alla vigilia del match col divieto di trasferta allo sguardo rivolto già al prossimo match con il Monopoli per il quale appare scontato il nuovo sold-out in poche ore: con la Torre dell'Orologio in verde Avellino saluta il weekend della vittoria con il Catania e si lancia verso il terzultimo turno di campionato con la contemporaneità dei match: domenica alle 19.30 Avellino-Monopoli e Cerignola-Benevento. Biancolino attenderà l'esito degli accertamenti per D'Ausilio (colpo al collo del piede) e non potrà contare su Patierno (sarà squalificato per un turno a causa del giallo rimediato nel finale, era diffidato).