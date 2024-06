IIA, Ricciardi: il ministro Urso non ha mantenuto le promesse Appello a Bonaccini e De Luca affinchè facciano sentire la loro voce

"Chiediamo un chiarimento immediato al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso sull'autorizzazione ad Invitalia a sottoscrivere l'accordo con Seri per entrare nel capitale di Industria Italiana Autobus.

Il governo ha preso in giro i dipendenti, facendo promesse elettorali che pochi giorni dopo la chiusura delle urne hanno tradito senza scrupoli.

Come carbonari hanno invitato a firmare un accordo con un gruppo che non è in grado di gestire la produzione di autobus e che non dà alcuna garanzia dal punto di vista occupazionale Faccio appello a Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca affinché intervengano solertemente e facciano sentire la loro voce". Lo scrive in una nota Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd