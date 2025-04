Lauro, minaccia l'autista di un pullman: 40enne denunciato dalla polizia Un 40enne di Taurano è finito nei guai la denuncia della società Eav

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno denunciato in stato di libertà, presso la Procura della Repubblica di Nola, un 40enne di Taurano già destinatario di avviso orale del Questore di Avellino, che si era reso responsabile di minacce aggravate nei confronti del conducente di un pullman appartenente alla società “EAV”, con percorrenza di linea sui paesi vesuviani-Vallo Lauro.

La società aveva formalizzato una denuncia in cui si lamentavano le condizioni di disagio a cui erano sottoposti gli autisti dei pulman sulla tratta Nola-Valle di Lauro. L’attività investigativa posta in essere, che si avvaleva anche delle registrazioni delle telecamere installate all’interno dei pulman, permettevano di identificare l’autore delle minacce.

Inoltre nel decorso fine settimana veniva effettuato un servizio di controllo del territorio e di polizia amministrativa durante il quale veniva ispezionata un’officina di carrozzeria auto. Nell’occasione al titolare venivano irrogate sanzioni per un totale di 14.402 euro sia per violazioni al Codice della Strada che per violazioni delle norme inerenti lo smaltimento delle vernici.

Nel corso delle medesime attività sono state controllate 245 persone di cui 72 con precedenti, 151 veicoli, elevate 16 violazioni al Codice della Strada ed effettuati 5 sequestri amministrativi.