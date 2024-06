IIA, Fismic Confsal: si chiude esperienza già costata oltre 200 milioni Martedì prossimo conferenza stampa ad Avellino

È notizia di ieri, appresa dalle organizzazioni sindacali per mezzo stampa, la decisione da parte del Governo di svendere IIA, permettendone l'acquisizione da parte del gruppo Seri.

La Fismic Confsal, che ha lottato dal principio per difendere i lavoratori di Industria Italiana Autobus, vede il segretario generale, Roberto Di Maulo, e il segretario territoriale di Avellino, Giuseppe Zaolino, commentare così la vicenda:

“Dopo l’ennesimo colloquio tra sordi, nel quale il Mimit non ha voluto dare ascolto alla voce dei lavoratori, delle istituzioni locali e di tutte le Organizzazioni Sindacali, è stata effettuata una forzatura da parte del Governo, che ha autorizzato la vendita dell’unica azienda italiana che produce autobus per il trasporto pubblico ad un gruppo che non ha nessun piano industriale, non ha esperienza nel settore e non fornisce nessuna garanzia occupazionale dato i suoi trascorsi fallimentari.”

“Si chiude un’esperienza che è già costata alla mano pubblica oltre 200 milioni di euro e promette di regalarne circa altri 100 al gruppo Seri.

Dato che la gestione era affidata a Invitalia e Leonardo, denunciamo le loro responsabilità a riguardo associate a quella del Ministero che doveva vigilare e, su questo, ci riserviamo di presentare esposti nelle sedi opportune affinché le responsabilità di gestire denaro pubblico vengano accertate. Intanto, però, si consuma l’ennesimo atto di assenza di una politica industriale nel nostro Paese, con un declino che somiglia a quello dell’Ilva, in un settore che prevede molti investimenti del Pnrr, per ammodernare il vetusto parco viaggiante nelle nostre strade.”, continuano Di Maulo e Zaolino.

“Come Fismic Confsal promuoveremo tutte le iniziative di lotta unitariamente decise insieme ai lavoratori, e martedì i sottoscritti terranno, presso la sede Fismic Confsal di Avellino in via circumvallazione 108, alle ore 10:30, una conferenza stampa in merito.”, concludono Di Maulo e Zaolino.