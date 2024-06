Avellino, il neo sindaco della città: la proclamazione il 9 luglio A breve inizierà il primo mandato amministrativo guidato da una donna

di Paola Iandolo

Si potrebbe insediare il 9 luglio prossimo il nuovo consiglio comunale, con la proclamazione degli eletti e del nuovo sindaco Laura Nargi. Infatti sono ancora in corso le procedure per la verifica del voto. Verifica che attiene alle preferenze riportate dai candidati alla carica di concigliere comunale, alla luce di alcuni reclami presentati per consensi annullati, presunte mancate corrispondenze tra verbali e preferenze registrate. L'ufficio centrale sta lavorando per definire ogni aspetto. Dunnque è solo questione di giorni e il primo sindaco donna di Avellino potrà entrare nel pieno delle sue funzioni.

La giunta

Intanto la nuova maggioranza consiliare guidata dall'ex vicesindaco dell'amministrazione Festa, Laura Nargi, sta lavorando per definire la squadra di Governo. Secondo indiscrezioni dovrebbero farne parte alcuni dei consiglieri che hanno ottenuto più voti nella scorsa tornata elettorale.