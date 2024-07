Tagli alla Circum per Baiano, il sindaco Montanaro: "Rispettare i tempi" Intervista al primo cittadino: "Servizi sostitutivi oltre l'11 settembre, per 3 anni"

Sulla chiusura della linea Circumvesuviana Napoli-Baiano intervista al sindaco di Baiano, Enrico Montanaro. "Dal mese di maggio siamo stati avvisati dall'EAV rispetto a questa interruzione di tutta la tratta a partire da oggi fino all'11 settembre e poi nei successivi tre anni il collegamento della stazione del centro direzionale, quindi da Volla fino a Napoli città. - ha spiegato il primo cittadino - Ci hanno avvisato di questa situazione e ci hanno prospettato logicamente un piano di mobilità alternativa su gomma. I problemi prospettati erano su due livelli: per quanto riguarda i lavori che vanno fatti sulla tratta Volla-Baiano potevano essere svolti evitando l'interruzione del servizio della Vesuviana, però sarebbero durati molto di più, circa 18 mesi, e avrebbero creato comunque disagi al servizio. Hanno ritenuto, invece, più giusto bloccare la tratta per tre mesi per poi riaprirla l'11 setttembre fino a Volla. Mentre il tratto Volla-Napoli resterà chiuso per tre anni per lavori di grande portata sulla stazione del centro direzionale che è soggetta ad allagamenti continui e che, quindi, necessita di un intervento radicale".

"Servizio sostitutivo su gomma per tre anni"

"Per quanto riguarda il servizio sostitutivo rispetto a Napoli città, il Baianese è ben collegato perché hanno dato 25 coppie di autobus che partiranno la mattina presto fino alla sera e che faranno Baiano, Sperone, Cimitile, Nola e dall'autostrada raggiungeranno Napoli. Paradossalmente chi deve andare a Napoli in questo momento su gomma ci metterebbe 45 minuti, meno rispetto alla Circumvesuviana. Questo servizio sostitutivo rimarrà in funzione per tre anni, anche dopo la riapertura dell'11 settembre. I collegamenti su Napoli non dovrebbero avere grosse criticità, anzi dovrebbero garantire un risparmio di tempo".

"C'è l'obiettivo di EAV di migliorare il servizio"

"Il vero problema sarà il collegamento tra i comuni della tratta fino all'11 settembre. Il cittadino di Baiano che vuole andare a Cicciano o a Pomigliano d'Arco in questo momento non può farlo perché non c'è un servizio che prevede questo trasferimento. È il disagio grosso che l'utenza avvertirà in questo periodo. Dico però un'altra cosa: qualche anno fa fu prospettato il taglio della linea Napoli-Baiano fino a Nola con un collegamento su Nola attraverso gli autobus. Come territorio ci battemmo con decisione e allo stesso tempo chiedemmo che al posto dei lavori di taglio sarebbe stato preferibile l'ammodernamento della rete. E credo che questo sia lo sforzo di EAV in questa fase, ovvero di ammodernare la tratta con il miglioramento dei servizi".

"Vigili sui tempi di consegna: dovere istituzionale"

"Diciamo, quindi, che dinanzi alla prospettiva del miglioramento non possiamo dire di no. Dobbiamo però essere vigili sui tempi di consegna dei lavori, dell'11 settembre fino a Volla e poi i tre anni per la riapertura fino a Napoli. Sarà il nostro dovere istituzionale. Siamo d'accordo sul miglioramento della tratta. Non siamo chiaramente contenti della chiusura della tratta, però riteniamo che dinanzi alla prospettiva dateci un servizio sostitutivo, ma allo stesso tempo fate i lavori".

"Vantaggi per l'area costiera? Supposizioni"

"Vantaggi per l'area costiera a discapito delle aree interne? Sono supposizioni. Dobbiamo attenerci a quanto comunicato da EAV, ovvero alla chiusura determinata da lavori lungo la tratta. È stata una comunicazione ufficiale inviata a tutti i sindaci del Nolano e del Baianese. Abbiamo chiesto con forza servizi sostitutivi. Supposizioni per i treni a Sorrento sono da dimostrare. Dobbiamo attenerci alle comunicazioni di EAV".

"Da Baiano al massimo fino a Volla su ferro per i prossimi tre anni"

"Per i prossimi tre anni si fermerà a Volla a quel punto dovrà decidere se continuare con il treno su San Giorgio a Cremano allungando, di fatto, il tratto, oppure scegliere il servizio sostitutivo su gomma che comunque continuerà ad essere attivo anche dopo l'11 settembre. I servizi sostitutivi non finiranno l'11 settembre, ma tra tre anni, ovvero quando sarà consegnata anche la stazione del centro direzionale. Da Baiano si può arrivare al massimo fino a Volla per i prossimi tre anni? Su ferro sì, su gomma si arriverà con 25 coppie di autobus fino a Napoli, sia centro direzionale che piazza Garibaldi con i tempi di percorrenza di 45/50 minuti".