Galleria Solofra, da giovedì chiusure notturne in direzione Avellino A partire da giovedì L’Anas ha previsto dalle 22 alle 6 del giorno successivo lo stop notturno

Nuove chiusure notturne sono in programma per la galleria Monte Pergola lungo il raccordo Avellino-Salerno. A partire da giovedì 11 luglio, l’Anas ha previsto dalle 22 alle 6 del giorno successivo lo stop notturno nella canna direzione Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi precedentemente individuati. In direzione Avellino la galleria resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia, per consentire i lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica posizionata all’interno del tunnel. Di conseguenza, l’uscita dei veicoli è obbligatoria a Solofra con rientro allo svincolo di Serino, e viceversa, con il percorso alternativo, con segnaletica installata lungo la strada comunale ”via Panoramica” e le strade provinciali. Un ulteriore percorso alternativo consigliato in direzione Avellino è uscita allo svincolo di Montoro nord. (Montoro sud in direzione Avellino è chiuso per l’installazione delle nuove barriere).