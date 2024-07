FOTO-VIDEO | Ariano Irpino: barbagianni salvato e liberato dai Vigili del Fuoco Intervento da parte della squadra del distaccamento di Ariano Irpino nelle scorse ore

In mattinata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano Irpino ha effettuato un intervento a dir poco spettacolare. Allertati per il salvataggio di un barbagianni, che si era introdotto in una canna fumaria di un'abitazione di contrada Fiumarelle ad Ariano Irpino e che non riusciva più ad uscire, la squadra è riuscita con non poche difficoltà a recuperare il piccolo rapace notturno per poi liberarlo nel suo habitat naturale. In un periodo in cui i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati spesso chiamati ad intervenire per interventi drammatici, ecco una nota a lieto fine che ha riportato il sorriso tra tutto il personale.