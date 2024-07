Blocco delle pompe e forti assorbimenti idrici: niente acqua anche di giorno Situazione drammatica in Irpinia con il caldo torrido in atto

"Blocco delle pompe dovuto ai maggiori assorbimenti del periodo". Con questa motivazione l'Alto Calore annuncia l'interruzione dell'erogazione idrica anche di giorno.

La comunicazione arriva da palazzo di città ad Ariano Irpino dove l'ente è stato appena informato. Zone interessate: Rioni Martiri e Cardito, strada provinciale 414 e contrade rurali.

Sospensione idrica anche a Frigento, Sturno e Flumeri compreso zona Asi causa rottura sulla condotta adduttrice diametro 300mm nel territorio di Frigento.

L’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni interessati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel pomeriggio. Vista la disponibilità della risorsa idrica, al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 fino alle ore 6.00 di domani, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Sospensione erogazione idrica intero territorio di Villamaina

A causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione erogazione idrica serbatoio rurale Barricella a Lioni

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024, per le seguenti Frazioni: Fornace e Cerrete. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione erogazione idrica serbatoio urbano Sant'Eustacchio a Castelfranci

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione idrica serbatoio Porrara alto a Torella dei Lombardi

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione, nelle Frazioni: Piano Marotta, via dell'Angelo, Ponticelli, Fossi della Corte.

Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione erogazione idrica a Taurasi

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione idrica serbatoio rurale San Marco e Roseto altro a Frigento

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione, nelle seguenti zone: Pagliara, San Marco, Mattine, San Cosmo, La Quarta, Piano della Croce, Confine Nuovo, via Berlinguer, via Aldo Moro, case popolari Amendola, Cellaro, Roseto alto, Piano dei lupi e Cesine. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Sospensione idrica serbatoio rurale Lappierti a Gesualdo

Sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 18.07.2024, alle ore 6.00 del 19.07.2024, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione, nelle seguenti zone: Riella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Fontana Tassola, Via Dante Alighieri. Si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, si invita a contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.

Disagi nelle abitazioni soprattutto per anziani e bambini e per la attività commerciali, ristorative in modo particolare è una vera e propria mazzata. "Siamo costretti a chiudere - ci dice il titolare di un'attività nel popoloso rione Cardito. E' impossibile lavorare senz'acqua. La situazione è davvero drammatica."