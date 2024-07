Avellino, Picarelli: incontro formativo e informativo sulla nocciola Evento promosso dalla Pro Loco

Domenica 21 Luglio, alle 19.00, la Pro Loco Picarelli ha promosso un convegno dal tema: "Snoccioliamo" a cura dell'agronomo Francesco Gargiulo.

L’evento vuole essere un primo passo per fornire a chiunque ne senta la necessità l'occasione per un

confronto e/o scambio di informazioni per appassionati e operatori del settore. L’appuntamento è a

ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti.

“Sono tanti gli ettari coltivati a nocciolo a Picarelli e nelle campagne limitrofe, l’attenzione nei confronti del

comparto deve essere alta, ma numerose sono le difficoltà che negli ultimi anni hanno colpito la

coltivazione: cambiamenti climatici, diminuzione di produzione e insorgenza di nuove fitopatologie – dichiara Angela Genovese, presidente della pro Loco Picarelli - solo attraverso l'informazione e la formazione possiamo gettare le basi per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza ed è quanto cercheremo di fare insieme a all'agronomo Francesco Gargiulo in questo primo incontro di approfondimento.Ringrazio, innanzitutto iGargiulo per aver subito accettato di organizzare insieme a noi questo convegno, il direttivo e quanti vorranno partecipare all'incontro”.