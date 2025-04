Area 3 ASD protagonista su più discipline della Pesistica Ecco i risultati ottenuti dagli atleti della squadra arianese

"Anche nello scorso fine settimana, al Country Sport di Avellino, gli atleti di Area 3 ASD si sono distinti, nel corso della gara di qualificazione, in una delle discipline che vengono praticate e divulgate dalla descritta associazione sportiva, sempre in adesione ai programmi della FIPE (Federazione Italiana Pesistica). In quest’ultima disputa agonistica hanno gareggiato atleti che praticano il Powerlifting e il Para Powerlifting, riportando ottimi risultati, riconfermando e migliorando quelli di levatura internazionale, già ottenuti nel recente passato. - si legge nella nota diffusa - La gara, alquanto agguerrita in termini agonistici, permetteva agli atleti neofiti di Area 3 ASD di mettersi in evidenza e dare ampia dimostrazione di poter competere alla pari con numerosissimi avversari veterani della disciplina, appartenenti ad altre società campane. Questo a riscontro dell’ottimo lavoro di preparazione messo a punto dallo staff individuato nei coach Gianmarco Maltese e Paolo Di Rubbo. Tanta soddisfazione ed entusiasmo per gli atleti arianesi per i quali si può ben sperare che a breve termine possano raggiungere gli auspicati risultati sia di livello nazionale ed internazionale che andrebbero a coronare, l’impegno e il duro lavoro svolto sia dagli atleti che dai riportati tecnici". Ecco i risultati ottenuti dagli atleti in gara della squadra ufitana per categoria.

Para Powerlifting: Angelo Bellofatto 65 kg 3° posto senior e 1° posto junior, con una alzata che andava a migliorare il suo record mondiale a 93 kg. Campione già in linea per affrontare sia il prossimo campionato italiano e rispondere alla convocazione della nazionale italiana per la partecipazione alla coppa del mondo che si terrà a Tbilisi (Georgia)

Powerlifting distensione panca piana: Luca Bellofatto 65 kg, Antonio Santuosuosso 72 kg, Giuseppe Grasso 72 kg, Simone Lanera 72 kg, Ivan Belluoccio 59 kg, Vittorio Grandola 72 kg, Gianmarco Maltese 107 kg 4° posto, Rosita Mustone 61 kg, Maria Pia Ciccone 67 kg, Emily Puzo 61 kg, Rita Affidato 50 kg 3° posto