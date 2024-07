Finanziata la piattaforma logistica in Valle Ufita, Grande: "Grazie Salvini" La lega di Ariano Irpino esprime forte soddisfazione per lo strepitoso risultato raggiunto

La lega di Ariano Irpino esprime grande soddisfazione per lo strepitoso risultato raggiunto. Il finanziamento della piattaforma logistica in Valle Ufita.

Così in una nota Marica Grande: "Fortemente voluta dall’onorevole Massimo Casanova oggi, a soli dieci mesi dall’avvio dello studio di fattibilità, decolla attraverso il finanziamento dell’opera e la programmazione dei lavori. Ringraziamo Matteo Salvini che è stato l’unico a dimostrare amore per la valle Ufita e per il Sud."