Ferrante (Mit): finanziamento Valle Ufita sia simbolo rilancio aree interne Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante

“Sin dal mio insediamento ho riservato alla Valle Ufita massima attenzione, incontrando rappresentanti di quella comunità e dando seguito ad una campagna di ascolto delle esigenze e aspirazioni di quell’area, consapevole delle grandi potenzialità produttive di cui è custode. L’accordo raggiunto dal Governo con la regione Campania per sostenerne lo sviluppo infrastrutturale dimostra la nostra volontà di puntare con convinzione sulle aree interne e sulla loro infrastrutturazione per il rilancio dell’intero Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a latere dell’ufficialità odierna dell’accordo per il potenziamento dell'area logistica nell'avellinese. “La Valle Ufita – ha aggiunto Ferrante – è destinata a parlare la lingua dell’intermodalità e a ricoprire il ruolo da comprimaria che le spetta, amplificando così gli enormi benefici che già deriveranno dalla nuova linea Napoli-Bari, un'opera che seguo in prima persona in ogni sua fase di realizzazione" ha concluso il Sottosegretario.