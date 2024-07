Fillea Cgil Avellino: focus sulle infrastrutture nelle aree interne in Irpinia Preoccupazione sui ritardi di alcune opere importanti tra cui la Lioni Grottaminarda

Dall’assemblea generale della Fillea Cgil Avellino, tenutasi presso il Cfs di Atripalda, i segretari generali Massimo Graziano Fillea Cgil Avellino Benevento ed il Segretario Generale Cgil Provinciale Avellino Franco Fiordellisi rilanciano sulle criticità strutturali ed infrastrutturali delle aree interne.

La questione infrastrutturale dell’Irpinia e delle aree interne è stata al centro della discussione del sindacato della Cgil degli edili, costruzioni e legno, la Fillea Cgil, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 il gruppo dirigente ha discusso sulle opportunità e criticità del territorio.

Il segretario Fillea Chil Av-Bn Massimo Graziano “La costruzione della Tac Na-Ba continua a procedere ed è in costante crescita anche con l’apertura del nuovo cantiere da Bovino (Fg) verso Grottaminarda, con la “talpa” che è stata attivata ed aumenteranno anche i campi base di accesso all’opera che saranno otto lungo la tratta. Siamo speranzosi che questa nfrastruttura rispetterà i tempi di realizzazione verso la stazione Hirpinia. Mentre siamo molto, ma molto, preoccupati dei tempi di realizzazione della “Lioni Grottaminarda” i cantieri sono quasi fermi e non ci sono ad oggi certezze di ultimare lavori in tempi ragionevoli! Il sindacalista della Fillea continua e rimarca “L’errore elè stato di aver tolto il commissario ad acta ing. D’Ambrosio e poi le risorse regionali e le ditte interessate non sono realmente reattive, per varie criticità amministrative, per cui temiamo ulteriori ritardi, inaccettabili per l’Irpinia, che subirebbe ulteriori danni che si riverseranno sia sui Cittadini che sulle imprese che aspettano oramai da 50 anni il completamento della tratta Eboli, Lioni Grottaminarda.

Come Fillea e con la Cgil continueremo a sollecitare le Istituzioni, in particolare la Regione Campania e le aziende consortili.

Mentre il segretario Cgil Provinciale Franco Fiordellisi rilancia anche sul Polo Logistico e le varie arterie di collegamento della dorsale Irpino Sannita “Siamo preoccupati per i ritardi che ci sono su varie opere infrastrutturali, dalla Lioni Grottaminarda, alla tangenziale avellino salerno, alla pianodardine Cervinara, questo per le infrastrutture su gomma e lo stesso vale per i ritardi su ferro che riguardano la avellino Benevento!

Mentre sul Polo Logistico non abbiamo dati certi, oltre i report giornalistici passati dai ministri. Abbiamo sostenuto l’opera e la continueremo a sostenere, la volevano nel Pnrr per avere certezze di tempi, così non è stato e nonostante sia positivo leggere che questo o quel ministro si intestano il finanziamento vogliamo leggere il decreto e le fonti di finanziamento per avere il riscontro reale e conoscere i dettagli. Il nostro non è scetticismo ma come aree interne abbiamo subito troppi tradimenti e, non avendo una cabina di regia complessiva tra Pnrr e attivita regionali di programmazione, quindi una governace che esclude le parti sociali che secondo l’Europa dovevano avere il compito non solo di monitorare, ma anche di indirizzare ai vari livelli la progettazione ed invece a livello nazionale solo pochissime si è riunita la Cabina di regia in cui ci hanno comunicato decisioni già prese e senza numeri, per il Pnrr; permette che da queste scottature (vedi lioni Grottaminarda o la Pianodardine Cervinare, e la tratta ferroviaria salerno Avellino benevento) per i tempi biblici o rimaste appese; vogliamo leggere decreti, fonti di finanziamento, cronoprogramma. Intanto continuiamo anche con l’impegno con al raccolta firme per dire SI’ all’abrogazione delle legge sull’Autonomia Differenziata.”