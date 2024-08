Ferragosto avellinese, Nargi: "Ci saranno fuochi, luci ma per il concertone..." "Sarà un’ottima estate e punteremo ancora di più sul Natale”

“Non faremo mancare il ferragosto agli avellinesi, con luci, fuochi ma ci sono ancora dubbi sul concertone”. Lo ha detto la sindaca Laura Nargi stamane in occasione della presentazione della decima edizione della Camminata Rosa, l’evento di grande rilevanza promosso dall’associazione The Power of Pink e dal senologo Carlo Iannace. Del resto, come già anticipato dalla delibera di Giunta con oggetto “Manifestazioni estive 2024 – Indirizzi”, Nargi annuncia che ci sono dei problemi sul concertone e spiega perché: “Non c'è alcun nome perché non ci siamo con i tempi. Ci stiamo organizzando però – ha ribadito - non è una questione economica ma di tempistica. Ci saranno le luci e i fuochi. Non vogliamo sprecare denaro pubblico e comunque vogliamo organizzare un'ottima estate.

Per il concertone abbiamo un po' di difficoltà per la ricerca di nomi ma non mancheranno certamente altri eventi, come lo spettacolo a tema luminoso e musicale che si terrà il 15 agosto a Piazzale degli Irpini. Sarà un’ottima estate e punteremo ancora di più sul Natale” conclude la sindaca.