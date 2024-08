Lutto nel mondo della sanità, addio al medico Rocco Landi: "Ci mancherà tanto" Il cordoglio del deputato Gianfranco Rotondi

Lutto nel mondo della medicina in Irpinia. E' scomparso il medico Rocco Landi, dolore e commozione in particolare a Grottaminarda.

Lo ricorda con un messaggio il deputato Gianfranco Rotondi: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Rocco Landi, uno dei medici più noti e stimati della provincia di Avellino, mio storico amico democristiano di Grottaminarda, così amico da avermi reso ultimamente una testimonianza che mi aveva commosso: si era iscritto ‘on line’ alla Democrazia Cristiana,quella attuale, da me guidata. Questa circostanza - racconta Rotondi - mi aveva commosso perché nella grande Dc, quella che dominava la scena dell’Irpinia, Rocco probabilmente non sempre aveva effettuato l’iscrizione,lui che pure era un democristiano di ferro.

Questa iscrizione aveva un significato che Rocco stesso mi illustrò,nel corso dell’ultima telefonata, come sempre affettuosa: una testimonianza di fede politica,e la disponibilità -nella vita- a ricominciare sempre.

E’stata la sua lezione nella vita, nella medicina, nella vita politica: non rinunciare mai agli ideali,e ricominciare sempre. Ci mancherà, tanto", conclude il deputato di Avellino.