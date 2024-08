Corse notturne in moto, è allarme a Mercogliano: sos del sindaco D'Alessio Il primo cittadino chiede aiuto ai carabinieri: situazione pericolosa che crea disturbo ai cittadini

"Chiederò al comandante dei carabinieri di aumentare la frequenza dei controlli".

Il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio raccoglie le proteste dei cittadini e annuncia di voler contrastare il fenomeno delle corse notturne con le moto che si registrano in diverse zone del comune alle falde di Montevergine. Succede in particolare in via Partenio e viale Europa.

Una situazione per altro estremamente pericolosa che disturba la quiete dei residenti e di quanti dal Napoletano scelgono Mercogliano per trascorrere un periodo di riposo in un ambiente che offre ancora splendide oasi di verde.

"Purtroppo il comando dei vigili urbani chiude alle 21 per questo c'è bisogno dell'aiuto anche delle altre forze dell'ordine", conferma il sindaco.