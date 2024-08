"Storie: Vittorio e Cristina Criscuoli" a Sant'Angelo dei Lombardi Evento "Caffè Letterario" organizzato e promosso dalla Pro Loco Alta Irpinia

La Pro Loco Alta Irpinia Sant'Angelo dei Lombardi, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo dei Lombargi e del Comitato Provinciale UNPLI Avellino, in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi e l'Impresa Sociale "Carmasius", organizza e promuove "Caffè Letterario", in programma martedì alle 18.30 in Piazzetta Pro Loco a Sant'Angelo dei Lombardi.

"Storie di personaggi locali: Vittorio e Cristina Criscuoli" con i saluti di Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, gli interventi del dirigente scolastico IC Criscuoli, Nicola Trunfio, e Angela Ferragamo, insegnante dell'IC Criscuoli, e la relazione della professoressa Filomena Marino. L'evento sarà moderato da Tony Lucido.