Camminata Rosa: la Fanfara dei Carabinieri in concerto per la decima edizione L’esibizione è terminata con “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri

Nella serata di ieri, a Mercogliano, per la decima edizione della "Camminata Rosa" si è esibita la Fanfara del 10° Reggimento Campania dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Luogotenente CS Luca Berardo. "L’evento, organizzato da tutte le associazioni del mondo rosa riunite sotto l’insegna "The Power of Pink", ha visto la partecipazione di autorità locali nonché di tanta gente comune che ha gremito il Piazzale Funicolare, attratta dalle note musicali del concerto, in una cornice particolarmente suggestiva", si legge nella nota ufficiale.

Grande partecipazione al Piazzale Funicolare

"Gli applausi si sono intervallati più volte per le straordinarie performance musicali della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che, oltre a brani di musica classica facenti parte delle più celebri colonne sonore cinematografiche, ha anche intonato alcuni pezzi della canzone napoletana d’autore, quest’ultimi particolarmente graditi. L’esibizione è terminata con l’esecuzione de “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei e dell’immancabile Inno Nazionale Italiano e, non sono mancate, manifestazioni di affetto e di riconoscimento dei presenti i quali si sono spontaneamente avvicinati ai militari musicisti per congratularsi, stingere le loro mani e chiedere di fare una foto, in ricordo della coinvolgente serata".