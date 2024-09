CGIL Avellino: presentato il progetto "Ricordare per il nostro Futuro" "Costruire una coscienza civile e civica rispetto alle azioni stragiste"

La CGIL provinciale di Avellino, con Auser Avellino, l'associazione culturale LAIKA e il il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la struttura di missione per anniversari nazionali ed eventi sportivi, ha presentato il progetto "Ricordare per il nostro Futuro" a 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia.

"Costruire una coscienza civile e civica rispetto alle azioni stragiste"

"La strage è avvenuta il 28 maggio 1974 durante una manifestazione antifascista e sindacale, che causò la morte di otto persone e un centinaio circa di feriti. Una strage che portò, ed ancora ha, una grande attenzione da parte della cittadinanza e delle istituzioni. Il progetto che presenteremo come CGIL Avellino, Auser Avellino e LAIKA che è stato cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha un'azione multilivello e miltidisciplinare con l’obiettivo di dare elementi certi ed analitici per costruire una coscienza civile e civica rispetto alle azioni stragiste che hanno sconvolto l’Italia e questa di Piazza della Loggia è una delle più odiose. - si legge nella nota della CGIL Avellino - Perché come associazioni di Avellino vogliamo parlare dello stragismo e di piazza della Loggia? Ve lo diremo nella conferenza stampa al Circolo della Stampa di Avellino".