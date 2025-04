Avellino, furto al supermercato: rubata la cassaforte con circa 10mila euro Indagini in corso degli agenti della squadra Mobile della questura di Avellino

di Paola Iandolo

Rubata nella notte la cassaforte contenente oltre diecimila euro in un supermercato di Avellino centro. La saracinesca del supermercato di via Giosuè Carducci è stata aperta con un flex. Sarebbero tre i ladri entrati in azione intorno alle 3 della notte scorsa, con il volto travisato. Indagini la squadra Mobile della polizia. Gli inquireinti sono concentrati sulle immagini di videosorveglianza sia dell'attività presa di mira che quella cittadina.

Un'azione fulminea quella posta in essere dai malviventi che incuranti dei controlli sono riusciti a mettere a segno il colpo e a fuggire con il bottino.