MID Avellino: "Barriere architettoniche, martedì incontro con il sindaco" Il coordinatore campano Esposito: "Cinque anni di esperienze uniche"

Cinque anni di sfide e subito un nuovo appuntamento in agenda per Giovanni Esposito, coordinatore campano del MID (Movimento Italiano Disabili) che ha annunciato per martedì un incontro con il sindaco di Avellino, Laura Nargi, con le barriere architettoniche al centro della riunione in programma.

Esposito: "Tante nuove conoscenze e insegnamenti"

"A distanza di cinque anni dal giorno in cui mi sono insediato come coordinatore regionale del MID mi è doveroso dover ringraziare il presidente nazionale Francesco Ferrara. - ha affermato Esposito - Ho sentito il suo calore umano e la stima per l’impegno da me svolto fino a questo momento sotto svariati impegni e ruoli che sono fiero di poter continuare a svolgere anche insieme a tutta la squadra che personalmente ho scelto in giro per la Campania come per ultimo le nomine di Campagna e dell’Agro Nolano. Nel tragitto di questa lunga e sicuramente gratificante esperienza tante sono state le tappe importanti raggiunte, altrettante le testimonianze, le storie e le problematiche toccanti e emozionanti che ho potuto raccogliere e che conserverò per sempre nella valigia dei miei ricordi più belli di questa esperienza di vita e amministrativa, nella quale ho maturato e acquisito nel tempo e con il contributo di tutti e in particolar modo miei coordinatori anche più grandi di me, tante nuove conoscenze e sicuramente insegnamenti".

"Attenti sulla vicenda del Centro per l'Autismo"

"Insieme ad una nostra rete legale e in particolar modo all’avvocato Cinzia Capone del foro di Benevento, già dalle prime dichiarazioni del Sindaco Festa, il quale voleva affidare la struttura ad un privato, ci stiamo occupando della vicenda del Centro per l’Autismo, struttura dove questa mattina, anche dietro nostri solleciti, ha anche fatto tappa proprio la camminata rosa a cui abbiamo fortemente voluto partecipare insieme alle tante donne rosa, anche se per noi è risultato impossibile o non è stato reso possibile poter scandire due parole in un intervento pubblico solo perché lo scorso anno eravamo in disaccordo (giustamente) con la precedente amministrazione e lo abbiamo espresso nel principio democratico sulla gestione amministrativa della vicenda del centro. Nell’intervento non c’era nulla contro il sindaco Nargi o l’attuale amministrazione, la quale avrò piacere di incontrare martedì a Palazzo di Città sul tema e sul problema delle barriere architettoniche".