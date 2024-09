Un successo prima edizione del Motogiro, organizzato dal Moto Club Irpino La manifestazione al Lago Laceno: oltre 50 gli appassionati partecipanti

Si è conclusa con un grande successo la prima edizione del Motogiro dell’Irpinia, organizzato dal Moto Club Irpino con il supporto di Lupo Birra. Al via della manifestazione al Lago Laceno, organizzata nel fine settimana, hanno preso parte oltre 50 partecipanti.

Il motogiro, quinta prova ufficiale del Trofeo Turistico Regionale 2024 della Federazione Motociclistica Italiana, ha avuto come tappa intermedia l’Abbazia del Goleto nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di trovare ristoro presso il Wine bar “Le Sorgenti dell’Ofanto” e di prendere parte alla visita guidata dell’Abbazia da parte del delegato provinciale FMI Emilia Bonaventura, che è anche guida turistica abilitata della Regione Campania e Presidente dell’Associazione Heraion.

Dopo il ritorno sul pianoro del Laceno hanno avuto luogo le premiazioni. A vincere la manifestazione è stato il Moto Club “I solidali” di Sant’Egidio del Monte Albino. A completare il podio sono stati il Moto Club “Nuceria Bikers” nella piazza d’onore e il Moto Club “Wolves Bikers” al terzo posto. Altri Moto Club intervenuti al motogiro sono stati i “Free Sons Bikers”, il “Vespa Club Ottajano” e il Moto Club “Easy Rider Baronia”.

“Per noi è un grandissimo successo” ha dichiarato l’organizzatore dell’evento, Alfonso Perugini, Presidente del Moto Club Irpino, “dopo tanti anni siamo tornati ufficialmente nel calendario federale e quindi nel motociclismo che conta e anche con una consistente partecipazione; voglio ringraziare tutti i partecipanti e naturalmente le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino che hanno immediatamente accettato di poterci ospitare per questa giornata. Questo evento ci ha dato la misura esatta delle nostre capacità organizzative e abbiamo capito dove e cosa possiamo ulteriormente migliorare per l’edizione del prossimo anno”.

Il Moto Club Irpino ricorda inoltre a tutti gli appassionati motociclisti che il tesseramento è sempre possibile alla pagina www.federmoto.it/motoclub/irpino-asd/