Eliminazione barriere architettoniche: intesa Comune di Avellino e MID Il sindaco Nargi: "Piena garanzia di tutti i diritti riconosciuti ai diversamente abili"

Intesa raggiunta tra il Comune di Avellino e il MID (Movimento Italiano Disabili) sul piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche in città: "La nostra amministrazione si è posta in una posizione di totale ascolto e disponibilità nei confronti delle istanze e dell’universo rappresentato dal MID affinché si possa lavorare insieme per la piena garanzia di tutti i diritti costituzionalmente riconosciuti ai diversamente abili. - ha affermato il sindaco di Avellino, Laura Nargi - L’obiettivo del costituendo Protocollo è particolarmente ambizioso: costruire un modello positivo di relazioni con azioni concrete, aderenti ed efficaci, per affrontare e risolvere alla radice il problema dell’accessibilità universale. Si tratta di una delle proposte più importanti avanzate in campagna elettorale ed è mia ferma intenzione onorare l’impegno assunto con i cittadini".

"Punto di svolta per migliorare la qualità della vita"

"Finalmente, con questa amministrazione, anche ad Avellino siamo giunti ad un punto di svolta nei rapporti istituzionali e di collaborazione operativa, nell’unico interesse di garantire la migliore qualità della vita dei cittadini con diverse abilità. ha aggiunto il referente del MID, Giovanni Esposito - Ringrazio il Sindaco Nargi e l’Amministrazione comunale per la sensibilità manifestata e da noi riscontrata e per la ferma volontà di venirci incontro. Ora vogliamo lavorare alacremente affinchè il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed il relativo Protocollo di intesa siano pronti quanto prima, per passare alla fase dell’operatività ed andare realmente in fondo al problema".

I dettagli sull'intesa

"Il Comune di Avellino ed il Movimento Italiano Disabili fanno fronte comune contro le barriere architettoniche. Questa mattina, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, l’Assessore alle Politiche sociali, Lucia Forino, ed il responsabile del MID, Giovanni Esposito, hanno condiviso la necessità di realizzare insieme un Protocollo di Intesa che si sostanzierà nella redazione ed approvazione di un Piano per l’accessibilità universale (PEBA) in tutta la città. Il Protocollo perseguirà dunque l’obiettivo dirimente dell’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso interventi mirati e condivisi, funzionali alla piena inclusione di tutti i cittadini, anche rispetto ad un agevole accesso alle attività commerciale ed ai servizi pubblici. Nel confronto, si è discusso a 360 gradi di tutte le questioni più impellenti legate all’inclusione nel capoluogo. L’Amministrazione si è nuovamente impegnata per il Centro per l’Autismo di Valle ed ha anche chiarito l’impossibilità normativa di recepire la proposta avanzata nei giorni scorsi dal MID, di eliminare i cordoli della Metropolitana leggera, alla luce del progetto inziale. Il Sindaco, Laura Nargi, ha ribadito la ferma volontà di affidare in tempi stretti la struttura sociosanitaria di Contrada Serroni all’Azienda sanitaria locale, evidenziando ancora una volta come l’ente abbia completato tutta la parte amministrativa di propria competenza per la sua messa in funzione, anche in relazione alla proprietà dei suoli, grazie all’Acquisizione sanante approvata nei mesi scorsi in Consiglio comunale. L’intesa siglata con il MID prevederà nei prossimi giorni ulteriori confronti, già in programma, tra l’associazione e gli Assessorati, dai Lavori pubblici alle Pari opportunità".