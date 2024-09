Avellino: derattizzazione straordinaria sul territorio comunale A seguito delle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane e anche su input del Comune

Fino a venerdì proseguirà la derattizzazione straordinaria sul territorio comunale di Avellino. Ecco quanto presentato da Palazzo di Città nelle scorse ore e determinato dall'ASL di Avellino dopo le segnalazioni registrate nei giorni scorsi e rimarcate dalla stessa amministrazione.

Il comunicato

"Derattizzazione straordinaria sul territorio comunale fino al 13 settembre. A seguito delle numerose segnalazioni raccolte in queste ultime settimane ed anche su input del Comune, l’ASL di Avelino si è attivata per effettuare una derattizzazione straordinaria su tutto il territorio comunale. Le operazioni proseguiranno fino a venerdì 13 settembre. Interesseranno tutte le T-Rat presenti in città. Verranno installate nuove esche e, all’occorrenza, saranno posizionate nuove box per intrappolare i roditori nei punti maggiormente sensibili del capoluogo".