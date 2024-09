Sospensioni idriche a Lauro, il sindaco: impegno continuo per alleviare i disagi Il sindaco ha anche messo in evidenza quelle che sono le cause strutturali delle sospensioni

"Siamo ben consci del grosso disagio che sta attraversando l'intero comune e anche dell'amarezza e delle lamentele dei cittadini a causa delle sospensioni idriche che dal mese di agosto hanno interessato il nostro territorio. Si tratta di legittime posizioni della nostra comunita' che rispettiamo. Ci tocca pero' chiarire alcuni aspetti che, per quanto evidenti e noti, comunque meritano di essere rappresentati alla comunita' per evidenziare che il Comune di Lauro e l'amministrazione comunale in particolare non sono stati indifferenti e disinteressati alla problematica".

Dopo le segnalazioni dei cittadini, con una nota l'amministrazione comunale guidata da Rossano Boglione interviene per chiarire il costante monitoraggio e le varie iniziative intraprese dal Comune di Lauro per sollecitare l'Alto Calore ad assumere interventi che potessero alleviare i disagi: "Come ben saprete la grave crisi idrica che ha colpito il territorio della provincia di Avellino e anche altre regioni del Mezzogiorno e' diventata una condizione di criticita' e di emergenza che per competentenza viene gestita in modo indipendente dalla volontà degli enti territoriali, nel nostro caso la gestione appartiene all'Alto Calore.

I contatti e le segnalazioni per evitare disagi in queste settimane con la società Alto Calore Servizi Spa sono stati continui. Il Comune di Lauro ha cercato, cerca e cercherà intanto di alleviare i disagi e limitare i danni alla popolazione. A partire dalla puntuale informazione sulle sospensioni, che in alcuni casi ci preme sottolineare alla fine non si sono concretizzate. L'interlocuzione con la società Alto Calore non si fermera' fino a quando non sara' superata la crisi". Il sindaco di Lauro ha anche messo in evidenza quelle che sono le cause strutturali delle sospensioni che interessano la comunita' che amministra: "Proprio per questo motivo siamo stati informati dai tecnici della stessa societa' Alto Calore che i gruppi sorgentizi che riguardano i nostri serbatoi hanno un estrema difficoltà, alla luce della riduzione notevole di portata idrica.

Ciò determina purtroppo la sospensione. Dobbiamo rilevare e notare che se non ci fossero sospensioni notturne (va rilevato che sono meno gravi rispetto alle criticità in altri territori dove sono scattate anche in orario pomeridiano) correremmo il rischio di avere degli stop alla erogazione anche in orario diurno. Come avrete avuto modo di comprendere c'è un problema serio e importante. Assicuriamo che abbiamo esperito ogni passaggio necessario per rendere meno onerosa e dannosa questa crisi per la nostra comunità. Il tutto è documentato dalle segnalazioni e dalle istanze, che hanno trovato puntuale accoglimento da parte della società Alto Calore Spa.

A partire dalla richiesta di limitare le sospensioni idriche nella fascia temporale di svolgimento delle celebrazioni della festa patronale di fine agosto. In ultimo, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini ci siamo interessati a far anticipare l'orario di riattivazione della fornitura idrica dopo la sospensione notturna dalle 6:30 alle 5:30, proprio per venire incontro alle necessità di studenti e lavoratori che avevano necessità di provvedere alle loro esigenze in una fascia temporale tra le sette e le otto. Anche in questo caso abbiamo riscontrato puntuale disponibilità alle nostre istanze. Per quanto sarà nelle possibilità di questa amministrazione continueremo a sollecitare interventi che possano alleviare al massimo i disagi per la popolazione".