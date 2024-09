Avellino, anche la sindaca Nargi alla pedalata contro la violenza sulle donne Grande partecipazione: in bici anche la consigliera d'opposizione Ambrosone: su questi temi uniamoci

– Una lunga e partecipata carovana di donne e uomini uniti dalla ferma volontà di dire no alla violenza. Da Borgo Ferrovia al centro di Avellino, la seconda “Pedalata contro la violenza sulle donne”, organizzata dall’associazione “AvBike Woman”, e patrocinata dal Comune di Avellino, ha attraversato questa mattina le vie della città per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato e fondamentale tema.

In sella anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che ha rilanciato l’impegno dell’Amministrazione comunale contro ogni forma di violenza, a partire da quella di genere: «Mi sono alzata sui pedali insieme alle donne e agli uomini di questa città per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne. - dichiara - É stata una mattinata emozionante. Una pedalata avvincente. Una testimonianza simbolica che nei prossimi mesi sarà corroborata da azioni concrete in favore di una sempre più compiuta parità di genere».

All'iniziativa ha partecipato anche la consigliera comunale del Pd, Enza Ambrosone.

Seconda edizione con il record di partecipanti

Un bel sole ha accompagnato la seconda edizione della pedalata da borgo Ferrovia a piazza libertà. Ognuno con un particolare rosso addosso o sulla bici dalla parte delle donne.

“Siamo orgogliose di questa seconda edizione – dichiara l’organizzatrice, Emilia Falciano – bisogna continuare a sensibilizzare a partire dalle scuole, dai ragazzi”. La Nargi accompagnata dalla sua amministrazione ha ribadito l’impegno per aprire i consultori in città. “Gentilezza è la mia parola d’ordine. Ormai per il primo consultorio siamo davvero alle battute finali con l’Asl e lo apriremo a Rione Mazzini ma la nostra volontà è di realizzarne anche altri”.

Una manifestazione che ha unito per una volta maggioranza e opposizione nel segno di una nobile causa. “Credo sia stupido dividersi su cose belle, positive – afferma la consigliera di opposizione Enza Ambrosone – questa manifestazione deve trovarci tutti uniti al di là delle appartenenze politiche per dire no alla violenza sulle donne”.