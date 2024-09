Infrastrutture sull'asse Campania-Basilicata: presto un tavolo tecnico al Mit Sensibilta e disponibilità da parte del sottosegretario Tullio Ferrante

Al ministero dei trasporti e infrastrutture Mit stamane si è tenuto un importante incontro tra il coordinamento associazioni regioni del Sud rappresentato da Giulio De Angelis, il vice presidente federcomater/centro studi edilizia reale, Fabio Galetta Insieme per Avellino e l'Irpinia, Giacomo Rosa Presidente Svimar, Michele Laurino enti locali Svimar e il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante.

Si è parlato di alta velocità lotto Zero Sarno/Battipaglia, elettrificazione Salerno, Avellino, Benevento, Interconnessione Alta Velocità Contursi Terme (Sslerno) con linea Battipaglia Taranto. Alta Velocità in Basilicata bretella di collegamento Polla-Potenza. Realizzazione Stazione Alta Velocità in Basilicata nel Comune di Rivello (Potenza).

Sensibilta e disponibilità del sottosegretario Tullio Ferrante che ha preso l'impegno di convocare a breve un tavolo tecnico al Mit con Rfi i presidenti delle regioni interessate e il coordinamento delle associazioni per approfondire le questioni sollevate.