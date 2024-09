L'Avellino Basket si presenta alla città: al PalaDelMauro anche Nargi e Festa Serata con tanti tifosi e appassionati con il roster e lo staff tecnico per il via della stagione

L'evento "Balla coi Lupi", organizzato dall'Avellino Basket, ha garantito al club irpino l'occasione di presentare ai tifosi e agli appassionati la squadra che sarà impegnata nella stagione 2024/2025, nel campionato di Serie A2. Grande partecipazione di pubblico al PalaDelMauro con la tribuna Terminio gremita per l'evento che, di fatto, ha aperto ufficialmente il cammino del roster allenato da Alessandro Crotti, ormai pronto all'esordio. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket sarà ospite della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia per la prima giornata di campionato.

Rapido saluto tra il sindaco e l'ex primo cittadino

Alla presentazione di staff tecnico e squadra ha partecipato il sindaco di Avellino, Laura Nargi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e non è passata inosservata la presenza dell'ex primo cittadino, Gianluca Festa. All'esterno del PalaDelMauro, a pochi minuti dall'inizio dell'evento, c'è stato un rapido saluto tra i due: pochi istanti perché Nargi ha raggiunto immediatamente il parquet per l'avvio della manifestazione, mentre Festa si è accomodato poco dopo in prima fila nel settore VIP della Terminio, dove negli ultimi anni ha seguito l'evoluzione della Del Fes Avellino, oggi Avellino Basket, promossa pochi mesi fa in A2.