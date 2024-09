Verso il G7 in Irpinia, Picone: "Un evento da vivere come un'opportunità" Così il Questore di Avellino a margine della Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo

"San Michele Arcangelo è il Patrono della Polizia di Stato. È una celebrazione molto sentita dalla Polizia di Stato, ma penso anche dall'Italia, vista la sua figura. Non lancio alcun messaggio, sono al servizio della città e della provincia di Avellino, sono al servizio di tutti gli abitanti di questo territorio": così il Questore di Avellino, Pasquale Picone, a margine della Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.

"Gestione dell'ordine pubblico per determinare un connubio"

Ultimi dettagli verso il G7 dei Ministri dell'Interno in programma a Mirabella Eclano dal 2 al 4 ottobre: "C'è stato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la presenza del signor Prefetto (Rossana Riflesso, ndr) e del signor Ministro (Matteo Piantedosi, ndr) che hanno ampiamente analizzato la questione. Non devo aggiungere assolutamente niente, dobbiamo lavorare tutti insieme in un clima di serenità. L'appello ai cittadini? Si parla di disagi, io parlo di opportunità. L'intervento che è stato fatto nella gestione dell'ordine pubblico è stato determinato per realizzare un connubio: continuare la vita assolutamente nella normaltà e gestire un grande evento. Dobbiamo avere questa capacità".

"In Irpinia situazione da monitorare"

"Il Vallo di Lauro, la Valle Caudina, ma nei fatti l'Irpinia non è mai stata un'isola felice. Ci sono dei fenomeni deliquenziali che affrontiamo cercando di dare delle risposte. Non mi sento di dire che ci sia una situazione complessa come negli scorsi decenni, ma è una questione che potrebbe riesplodere e pertanto c'è stato un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine coordinate dall'attività giudiziaria".