Giubileo 2025, monsignor Fisichella a Montevergine: qui spiritualità enorme L'alto prelato responsabile degli itinerari dell'Anno Santo ha incontrato l'abate Guariglia

Un momento di grande emozione ed intensa preghiera: in visita al Santuario di Montevergine S. Ecc. Mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile dell’organizzazione del Giubileo del 2025.

Fisichella ha celebrato la Santa Messa in onore della Madonna all'interno della Basilica Cattedrale dopo aver visitato il museo di Montevergine. Il Giubileo del 2025 rappresenta un punto saldo di riferimento per i pellegrini che hanno bisogno di certezze, coraggio, preghiere e speranza.

“E’ un santuario conosciuto non solo in Italia, Montevergine possiede le sue tradizioni e soprattutto 900 anni di storia – le parole di Fisichella - quindi era doveroso da parte mia accogliere l’invito da parte di padre Abate di essere presente in questo mese dedicato alla Vergine Maria. Contemplando il volto dell’icona, ho trovato una serenità che esprime la speranza. E’ questo il messaggio che viene da qui, da Montevergine. Tutti noi siamo pellegrini, pellegrini di speranza, come dice Papa Francesco. Per il Giubileo ci aspettiamo 32 milioni di pellegrini, anche la Campania potrà essere protagonista con tanti emigrati che potranno tornare nelle loro terre d’origine". “Il Giubileo ci invita ad essere persone di speranza – afferma l’abate Riccardo Luca Guariglia – I pellegrini chiedono che noi gli siamo vicini, indicando loro la speranza cristiana”.