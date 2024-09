G7 in Irpinia: stop a cortei e caccia. Sospesa l'attività venatoria Il programma: ecco i temi al centro del vertice dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano

Niente cortei e stop anche alla caccia nei giorni del G7 dei Ministri dell'Interno, in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. È stata sospesa l'attività venatoria in provincia di Avellino verso l'evento guidato dal ministro Matteo Piantedosi nel vertice con gli omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, ma anche di alcuni stati africani. "Un evento irripetibile che ci mette al centro del mondo e che deve renderci orgogliosi e uniti": così si è espresso il sindaco eclanese, Giancarlo Ruggiero, con il Comune che porrà il simbolo della città, il "Carro", dinanzi a "Villa Orsini", sede del G7. I 2,7 milioni di euro stanziati per il vertice hanno garantito il restyling della rete stradale con l'installazione del sistema di videosorveglianza.

Il programma dal 2 al 4 ottobre

Il tema della sicurezza legato allo scenario internazionale, la dimensione cyber con le cryptovalute, la prevenzione e il contrasto delle reti criminali internazionali responsabili della diffusione di droghe sintetiche come il Fentanyl, i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale, i temi migratori con il contrasto ai trafficanti di esseri umani: ecco i diversi temi al centro del G7 dei Ministri dell'Interno che terminerà con la conferenza stampa di Piantedosi.