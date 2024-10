Nargi: "G7 occasione unica per svelare al mondo le nostre bellezze" La sindaca di Avellino ringrazia il ministro Matteo Piantedosi

"Il G7 rappresenta un’occasione unica per svelare al mondo le bellezze del nostro territorio. Avellino è il capoluogo e la porta dell’Irpinia e noi ne siamo orgogliosi.

Ringrazio a nome di tutta la mia comunità il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per aver voluto fortemente che l’Irpinia fosse il palcoscenico di un appuntamento istituzionale internazionale tanto importante, ed il prefetto Rossana Riflesso per l’impeccabile organizzazione.

Dandoci questa grande opportunità, il Ministro ha dimostrato ancora una volta che ama la nostra terra e noi siamo fieri del suo lavoro e dell’affetto che ci riserva".

E’ quanto dichiara la sindaca di Avellino, Laura Nargi, a margine del confronto avuto questa mattina in Prefettura con il titolare del Viminale, insieme alle altre fasce tricolore della provincia di Avellino.

"In qualità di sindaco di Avellino – continua - ho condiviso i punti fondamentali del documento che abbiamo portato alla sua attenzione, a partire dalla grande questione idrica, fino ai temi cruciali della sicurezza,

del dissesto idrogeologico e della mobilità sostenibile.

Come capoluogo, noi spingeremo ulteriormente su concetti fondamentali quali la valorizzazione dell’identità, della cultura e della tradizione di questo territorio. Si tratta di punti di forza ineludibili della nostra Irpinia,

che non possono essere spazzati via dalla globalizzazione". - conclude il sindaco Nargi -