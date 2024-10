G7 Italia a Mirabella, emergenza furti: Franza incontra Piantedosi "Mi sono fatto interprete di un sentimento comune dei sindaci della provincia di Avellino"

"Nella speranza di essermi fatto interprete di un sentimento comune dei sindaci della provincia di Avellino, ho chiesto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di riservare la necessaria attenzione non soltanto al problema della crisi idrica, della quale, come ricorderete, insieme a oltre 80 sindaci, ho voluto interessare direttamente il commissario straordinario per la crisi idrica Nicola Dell'Acqua, ma anche al problema dei furti nelle abitazioni, che si sono verificati nell'ultimo periodo, causa di una percezione diffusa di insicurezza e di tensione nelle nostre comunità, nonostante le incessanti, meritorie attività di controllo e di contrasto delle forze di polizia".

E' quanto afferma il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, dopo l'incontro avuto con il ministro Matteo Piantedosi.

"Ho chiesto al Ministro di dare vita all'idea di un sistema di videosorveglianza integrata e territoriale, di cui Ariano presto sarà dotata, perché si possa realizzare una rete di presidio intercomunale.

Il ministro non ha mancato di rispondermi prontamente, dicendo di averlo anticipato rispetto a una volontà, sua e del Governo, di andare proprio in questa direzione. La direzione giusta. Su questi temi non ci sono bandiere politiche che tengano, ma soltanto l'interesse esclusivo delle nostre comunità".