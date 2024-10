G7,Ruggiero: "I nostri ospiti sono rimasti entusiasti dei luoghi e della cucina" "Mi sono emozionato nel vedere la foto del carro fare il giro del mondo"

"Sembra che tutto si stia svolgendo in maniera ottimale, sia per quanto riguarda la sicurezza, la gestione del traffico, sia per il coinvolgimento che c'è stato. I nostri ospiti che vengono dall'estero sono rimasti entusiasti, non solo della cucina, ma anche dei luoghi che stanno visitando. Credo che Mirabella Eclano e l'Irpinia abbiano abbondantemente superato la prova. Avendo organizzato il G7 in Irpinia, a Mirabella Eclano, posso affermare che ora possiamo fare tutto".

Lo ha affermato il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero a margine dei lavori del meeting dei ministri dell'Interno del G7.

Il primo cittadino ha rimarcato l'importanza del carro di Mirabella, che ha fatto da sfondo alla foto di famiglia della prima giornata di lavori. "Sono molto legato alla figura del carro. Ieri quella foto ha fatto il giro del mondo. Mi sono emozionato, è una foto storica che farà parte della storia di questa città e del carro, il simbolo di questo G7".

Ruggiero, nell'occasione, ha anche annunciato la nascita di una fondazione che si occuperà della gestione del carro e della festa della "Grande tirata del carro".

"La fondazione - ha quindi spiegato il sindaco - dovrà anche portare avanti un altro lavoro che è stato avviato già da tempo che riguarda il secondo riconoscimento Unesco per l'iscrizione nell'elenco del patrimonio immateriale dei carri di paglia che si trovano sia in provincia di Avellino, che a Benevento e in provincia di Campobasso"