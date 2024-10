La Carovana della Prevenzione di Komen in piazza per le visite gratuite venerdì alle 10.30 conferenza stampa di presentazione dell'evento

Al via il week end della prevenzione. Il 12-13 ottobre, in occasione dell’ottobre Rosa, in Piazza Libertá ad Avellino arriva la Carovana della Prevenzione di Komen Italia. Una cornice d’eccezione con un vero e proprio “Villaggio della Salute e dello Sport” per promuovere la cultura della prevenzione primaria e secondaria ed offrire un aiuto concreto alla nostra comunità!

Il Villaggio sarà dedicato alle donne della nostra provincia che potranno accedere gratuitamente a diverse prestazioni mediche specialistiche. Venerdì 11 ottobre alle 10:30 ci sarà una conferenza stampa al Comune di Avellino per tutti i dettagli!