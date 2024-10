Pap test, mammografie ed ecografie gratuite: via alla prevenzione ad Avellino Sabato e domenica il villaggio Komen sarà in piazza con il dottore Sabatino D'Archi.

"Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione senologica e da donna e da sindaco della mia comunità non potevo non accogliere l’invito dell’Associazione Komen Italia per accendere ulteriormente i riflettori sul tema della prevenzione e della consapevolezza rispetto ai tumori senologici e ginecologici che investono la vita di molte donne", lo ha dichiarato il sindaco Laura Nargi durante la conferenza di presentazione della due giorni dedicata alla prevenzione Komen. Con visite gratuite sabato e domenica in piazza della Libertà ad Avellino.

"Prevenire da sempre è meglio che curare. Lo abbiamo imparato da bambine guardando la tivvù, ma in questo caso prevenire salva addirittura la vita

Per questo, oggi, dalla Sala consiliare voglio sottolineare, con la mia presenza, l’importanza di promuovere una corretta informazione e la necessità di sensibilizzare tutta la comunità, non solo quella femminile, rispetto a queste patologie.



Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 16, nel cuore della città, in piazza Libertà verrà allestito un vero e proprio Villagio della Salute grazie all’associazione Komen, in collaborazione con i centri diagnostici “Guarino” e “Montevergine” e con la preziosa collaborazione del Coni, tutte le ragazze e le donne che vorranno, potranno effettuare gratuitamente PAP TEST, MAMMOFRAFIE ed ECOGRAFIE, ma anche elettrocardiogrammi e misurazioni della pressione per monitorare il proprio stato di salute.

La prevenzione, unita ad una diagnosi tempestiva e puntuale possono fare la differenza, e accrescere la percentuale di guarigione, ad esempio da un tumore al senso, anche del 90%.

"Grazie al comitato regionale di Komen Italia abbiamo deciso di organizzare due giornate in piazza Libertà dedicate alla prevenzione femminile. In particolare, ci concentreremo sulla prevenzione senologica, ma ci sarà spazio anche per la prevenzione ginecologica con i pap test" ha spiegato il dottor Sabatino D'Archi. "È stato bello vedere la risposta da parte delle istituzioni locali, così come la partecipazione delle eccellenze del territorio. Saranno presenti la Misericordia, il gruppo Fratres e anche alcuni centri privati come la Clinica Montevergine e il gruppo Guarino. Questi ci daranno la possibilità, per chi non riuscirà a fare lo screening nei due giorni con le nostre unità mobili, di accedere nel corso del mese a voucher gratuiti per pap test. Speriamo di raggiungere quante più persone possibile" ha aggiunto.

Il Villaggio della Salute e dello Sport vedrà anche il coinvolgimento della Clinica Montevergine, specializzata in cardiologia e in altre branche della medicina, con un'attenzione particolare alla medicina di genere. "Negli ultimi anni - ha dichiarato il direttore generale della clinica irpina, il dottor Antonio Rainone - abbiamo investito molto poiché uno dei problemi maggiori in ambito cardiologico era la convinzione che le malattie cardiache fossero prevalentemente una questione maschile. Tuttavia, sappiamo bene, grazie agli studi e alle ricerche scientifiche, che le patologie cardiovascolari colpiscono le donne tanto quanto gli uomini. Per questo motivo, abbiamo deciso di investire ulteriormente inserendo nella nostra struttura un mammografo".