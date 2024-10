"Un caffè con Gianluca Festa": evento a Solofra per l'ex sindaco La prima vera uscita pubblica per l'ex primo cittadino del capoluogo irpino

L'associazione politica e culturale Solofra Libera ha annunciato l'evento "Un caffè con Gianluca Festa", in programma mercoledì alle 18.30 presso la sede in via Gregorio Ronca. Sui social ecco l'invito all'intervista pubblica: "Incontriamo l'ex sindaco di Avellino per fare due chiacchiere nella nostra sede", si legge nell'annuncio di Solofra Libera per l'appuntamento con l'ex primo cittadino del capoluogo irpino.

La prima vera uscita pubblica

Nei fatti l'evento in programma nella città conciaria si presenta come la prima vera uscita pubblica per Festa dopo la scarcerazione, avvenuta lo scorso 18 settembre, e la conferenza al Circolo della Stampa in cui però al tavolo lasciò spazio ai legali Luigi Petrillo, Dario Vannetiello e Concetta Mari, al netto di alcune fugaci dichiarazioni a margine di alcuni eventi o presenze in pubblico.