Avellino, patente a crediti per cantieri: ecco cosa bisogna sapere Il vademecum del Cna per le imprese e lavoratori

A partire dal prossimo primo novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

"A decorrere dal 1° ottobre 2024 - ricorda il Cna, associazione territoriale di Avellino sono stati invitati al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

B) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

C) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc).

D) Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente.

E) Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF).

F) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (dal 1° novembre 2024) è comunque possibile presentare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.