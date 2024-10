Esposito: "Solidarietà alla stampa e alla magistratura avellinese" L'intervento del movimento italiano disabili coordinamento regione Campania

Attraverso questa nota, Giovanni Esposito del Mid, esprime solidarietà alla stampa e alla magistratura irpina alla luce delle ultime dichiarazioni dell’ex Sindaco Festa, rilasciate a margine dell’incontro pubblico avvenuto a Solofra ospite di un’associazione del territorio.

"Intendo anche sottolineare come la stampa e la stessa magistratura in questa città hanno svolto sempre il loro lavoro con la massima trasparenza, precisione e nel massimo rispetto delle istituzioni e dei suoi rappresentanti, oltre che particolarmente del vivere sereno dei cittadini.

Attraverso l’esperienza del Mid ho maturato ampie conoscenze rispetto al modus operandi di diffusione delle notizie e la loro veridicità da parte degli organi di informazione, rispetto all’operato della magistratura ho sempre riposto fiducia e confidato negli organi inquirenti in tante battaglie portate avanti per la tutela dei diritti anche in sede giudiziaria come esponente della disabilità.

Sul clima politico che si è creato intorno all’amministrazione Nargi il Mid invita tutti all’unità nell’interesse di Avellino e degli Avellinesi, la nostra città è dinanzi a sfide importanti sul futuro e non c’è più tempo da perdere per balletti politici come quelli che si stanno consumando in queste ultime ore a palazzo di città e che rallentano l’azione amministrativa necessaria per fornire risposte e servizi ai cittadini".