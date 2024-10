Il campione di Formula Uno Montermini ad Avellino per la sicurezza stradale Appuntamento domani mattina alle 10 presso l'aula magna dell'istituto agrario De Sanctis

Appuntamento domani mattina alle 10 presso l'aula magna dell'istituto agrario De Sanctis. L'incontro aperto agli studenti e alla cittadinanza.

Sarà l'occasione per approfondire con il presidente dell’Aci Avellino, Stefano Lombardi, i dati sull'incidentalità che riguardano l'Irpinia

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico di Formula Uno che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

Domani, mercoledì 23 ottobre, il pilota Andrea Montermini incontrerà gli studenti dell'istituto agrario De Sanctis. L'appuntamento è alle ore 10.

Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione. Insieme ad Andrea Montermini, per approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, ci sarà Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all’interno del Giro d'Italia e responsabile del Roma Bike Park.

Interverranno il presidente dell’Aci Avellino Avvocato Stefano Lombardi e il dirigente scolastico dell'istituto De Sanctis-D’Agostino-Amatucci Ingegnere Pietro Caterini.

Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Avellino.