Avellino: la consigliera Coppola si dimette, al suo posto c'è Zaolino Il suo voto in commissione Bilancio aveva scatenato le polemiche

Oramai si vociferava da tempo, ed ora le dimissioni sono divenute irrevocabili. La consigliera comunale Antonella Coppola della lista SiAmo Avellino è ufficialmente fuori dall'esecutivo. Il suo voto in commissione Bilancio aveva scatenato le polemiche dei festiani che l’accusavano di aver votato facendo eleggere a presidente Nicola Giordano.

La consigliera si era poi dimessa dalla commissione e ieri sera ha rassegnato anche le dimissioni dal consiglio comunale. Al suo posto in consiglio comunale subentrerà, a scorrimento, Giulia Zaolino. La commissione bilancio resta in piedi con Nicola Giordano del Pd alla presidenza, Antonio Bellizzi di “Per Avellino” e Rino Genovese del Patto civico tra i banchi. Il caso politico è tutt’altro che chiuso.

Se le due esponenti di maggioranza hanno rassegnato le proprie dimissioni in seguito alla dura nota con cui le liste festiane “Davvero” e “Viva la libertà” avevano accusato i compagni di banco di maggioranza, Coppola e Genovese, di inciuci con il Pd per aver votato alla presidenza Giordano e non Bellizzi, l’effetto sortito, cioè l’azzeramento della commissione, non è arrivato.

Dal giorno della revoca dei domiciliari all’ex primo cittadino, i 14 consiglieri dei due gruppi storici hanno ritrovato la parola aprendo la crisi di maggioranza partendo proprio dal caso della presidenza della commissione bilancio.

Foto tratta da facebook