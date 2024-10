Nappi: "Si intervenga subito per sbloccare distribuzione vaccino ad Avellino" L'appello urgente del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

“Oltre 5.000 cittadini, over 65 e fragili, che si sono recati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, si sarebbero visti negare la profilassi contro l’Herpes Zoster, a causa del blocco della distribuzione del vaccino in atto nella struttura. La situazione che si è venuta a creare sta innescando una vera e propria emergenza sanitaria e mette a rischio la salute di migliaia di persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili, per i quali la prevenzione è fondamentale. Per questo motivo ho inviato una nota al direttore generale del nosocomio irpino, chiedendo un intervento tempestivo perché si garantisca a tutti i cittadini che ne fanno richiesta di poter accedere alla profilassi contro il pericoloso virus”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.