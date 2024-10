Tributo a Giacomo Del Mauro: la nuova maglia della ASD Puck Handball Avellino Quando lo sport è un’eredità fatta di passione, sacrificio e amore da insegnare ai più piccoli

È una rinascita, ma con un forte richiamo alle radici, alla storia sportiva che ha segnato la vita di un giovanissimo campione, dimostratosi uomo anche nella sfortuna. Giacomo Del Mauro ha amato la vita anche quando un maledetto tuffo a mare ha segnato per sempre il suo corpo d'atleta.

La sala stampa del Magma a Manocalzati ha accolto una cerimonia commovente e partecipata, ricca di significato per il mondo della pallamano e per tutta la comunità sportiva. L'evento, organizzato in collaborazione con il Magma e altri partner tecnici, ha visto la partecipazione di figure chiave del settore e rappresentanti locali, riuniti per celebrare ufficialmente la nuova maglia della ASD Puck Handball Avellino e il simbolo della squadra.

La manifestazione, come dicevamo, è stata un tributo speciale a Giacomo Del Mauro, figura amata e indimenticata nel mondo della pallamano. Del Mauro, atleta dal talento eccezionale, aveva lasciato un'impronta indelebile nella squadra Inicnam Avellino, dove si era distinto per la sua passione, disciplina e dedizione. Il momento clou dell'incontro è stato la consegna della maglia ufficiale, la numero otto, al fratello Mauro Del Mauro, anch'egli un tempo giocatore nell’Inicnam Avellino. Questo gesto, carico di emozione, è stato un simbolico passaggio di testimone tra generazioni, a ricordare quanto Giacomo fosse amato e quanto il suo spirito continui a ispirare la nuova ASD Puck Handball Avellino.

Tra i presenti, molte figure illustri hanno sottolineato la rilevanza di questo omaggio: Enzo Fusco, ex pallamanista dell’Inicnam Avellino e attuale allenatore della squadra, e il dottor Rocco Fusco, ex giocatore e ora medico sociale della squadra. Hanno preso parte alla cerimonia anche Giuseppe Saviano, presidente del CONI di Avellino, e Luigi Toscano, formatore nazionale della Federazione Italiana Giuoco Handball, testimoniando l’importanza della famiglia Del Mauro per l’intero movimento sportivo.

All'evento hanno partecipato anche altre personalità, tra cui Martha Festa, presidente della ASD Puck Handball Avellino, e Jessica Anna Festa, vicepresidente, che hanno espresso il loro orgoglio nel celebrare un atleta che, seppur prematuramente scomparso, ha lasciato un'eredità di straordinaria ispirazione per tutti i giovani talenti.

L’evento ha poi svelato al pubblico il nuovo simbolo e la maglia della squadra, disegnato da Lara Belcastro, grafica e creatrice del logo, che ha saputo incarnare, con i suoi tratti, lo spirito e la determinazione dei giocatori. La cerimonia, oltre a onorare la memoria di Giacomo Del Mauro, ha voluto gettare solide basi per il futuro della pallamano avellinese, presentando ufficialmente lo staff tecnico e dirigenziale della squadra.

La partecipazione e l'emozione condivisa hanno trasformato questo momento in una celebrazione intensa, di forte impatto emotivo, lasciando nel cuore di tutti i presenti un messaggio chiaro: il valore dello sport va oltre la competizione, è un’eredità fatta di passione, sacrificio e amore, elementi che, oggi, portano il nome di Giacomo Del Mauro.