Atripalda, Ponte della Filande: domani mattina l'apertura dell'asse viario Prevista una conferenza stampa del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane

di Paola Iandolo

È in programma per domani alle ore 10.00, l’apertura al traffico del nuovo Ponte delle Filande ad Atripalda. Tale evento rappresenta un importante traguardo per l’infrastruttura del territorio. Pertanto, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, terrà una conferenza stampa sul posto.