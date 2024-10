Aquilino Villano è Cavaliere del Lavoro: la cerimonia al Quirinale Il Presidente delle Officine Meccaniche Irpine ha ricevuto l'onorificenza da Mattarella

Oggi, 30 Ottobre 2024, è un giorno di grande orgoglio per l'Irpinia: Aquilino Carlo Villano, Presidente delle Officine Meccaniche Irpine (OMI), ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dalle mani del Presidente Mattarella al Palazzo del Quirinale.



Questa onorificenza non è solo un riconoscimento al suo impegno e alla sua visione imprenditoriale, ma celebra anche il contributo significativo di OMI allo sviluppo economico e sociale del territorio irpino.



Il Presidente Villano ha saputo trasformare la sua azienda in un pilastro dell'industria aerospaziale, portando innovazione e posti di lavoro in una regione che aveva bisogno di nuove opportunità; la dedizione e la passione che ha riversato nel suo lavoro sono state la forza trainante che ha spinto OMI verso traguardi straordinari e a collaborare con i colossi del settore.



Questa di oggi è la dimostrazione di come visioni audaci possano dare origine a realtà che facciano davvero la differenza.



Congratulazioni al Presidente Aquilino Carlo Villano e a tutti coloro che lavorano per OMI: continuare a sognare per costruire un futuro migliore rende onore non solo al loro lavoro, ma all'intera comunità che OMI ha contribuito a rafforzare.