Avellino, "Diabete e dintorni 2024": screening gratuiti il 16 e il 17 novembre "Un paziente diabetico su due non sa di essere affetto dalla malattia"

"Diabete e dintorni 2024": screening e prevenzione in programma nel weekend del 16 e 17 novembre. Ecco l'iniziativa al Circolo della Stampa di corso Vittorio Emanuele II di Avellino. "Un paziente diabetico su due non sa di essere affetto dalla malattia": il dettaglio rimarcato nella presentazione della due giorni nel centro cittadino. "Misurazione della glicemia capillare, controllo peso corporeo e altezza, calcio indice di massa corporea (BMI), consulenza nutrizionale e counselling (sitle di vita), visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecografia del fegato per screening del 'fegato grasso' (MASLD) e misurazione del grasso viscerale, controllo dell'efficienza visiva: accesso gratuito, preferibilmente a digiuno da almeno due ore".